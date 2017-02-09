В Новосибирске задержали школьную уборщицу с «закладкой» героина

«Задержана жительница Новосибирска 1986 года рождения, подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. Подозреваемую задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска, где она готовилась забрать крупную “закладку” с наркотиком», — говорится в сообщении.

В ГУМВД уточнили, что при осмотре местности полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом, который был спрятан в пакет из-под семечек и закопан в снегу. Результаты исследования в экспертно-криминалистическом центре показали, что это героин общей массой 525 граммов.

«Согласно имеющейся информации, подозреваемая приобрела партию наркотического средства с целью дальнейшего сбыта. Ранее женщина, работавшая уборщицей в одном из учебных заведений Новосибирска, в поле зрения правоохранителей не попадала», — сообщили в главке. В пресс-службе уточнили, что женщина работала уборщицей в школе.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, устанавливаются каналы поставки наркотика в Новосибирск.