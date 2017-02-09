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08:10 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске задержали школьную уборщицу с «закладкой» героина

НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали с поличным при попытке забрать «закладку» с 525 граммами героина женщину, работающую уборщицей в одной из местных школ, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону.

«Задержана жительница Новосибирска 1986 года рождения, подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. Подозреваемую задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска, где она готовилась забрать крупную “закладку” с наркотиком», — говорится в сообщении.

В ГУМВД уточнили, что при осмотре местности полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом, который был спрятан в пакет из-под семечек и закопан в снегу. Результаты исследования в экспертно-криминалистическом центре показали, что это героин общей массой 525 граммов.

«Согласно имеющейся информации, подозреваемая приобрела партию наркотического средства с целью дальнейшего сбыта. Ранее женщина, работавшая уборщицей в одном из учебных заведений Новосибирска, в поле зрения правоохранителей не попадала», — сообщили в главке. В пресс-службе уточнили, что женщина работала уборщицей в школе.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, устанавливаются каналы поставки наркотика в Новосибирск.

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