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08:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жителю Сосновского района дали 12 лет за убийство матери сожительницы

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал 68-летнюю женщину.

Жителя Сосновского района приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство матери сожительницы, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В мае 2016 года пьяный житель Сосновского района Руслан Ибрагимов на почве неприязненных отношений нанёс смертельное ножевое ранение 68-летней матери своей сожительницы. Потерпевшая была инвалидом I группы и не могла передвигаться самостоятельно.

Суд признал Ибрагимова виновным по статье «Убийство» и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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