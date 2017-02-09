Жителю Сосновского района дали 12 лет за убийство матери сожительницы

Жителя Сосновского района приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство матери сожительницы, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В мае 2016 года пьяный житель Сосновского района Руслан Ибрагимов на почве неприязненных отношений нанёс смертельное ножевое ранение 68-летней матери своей сожительницы. Потерпевшая была инвалидом I группы и не могла передвигаться самостоятельно.

Суд признал Ибрагимова виновным по статье «Убийство» и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.