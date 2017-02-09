Выжившая пассажирка автобуса о смертельном ДТП в Омске: «Все повалились, упали в автобусе»
В Сети опубликована запись разговора с одним из пострадавших в смертельном ДТП с участием рейсового автобуса.
В Сети опубликована запись разговора с одним из пострадавших в смертельном ДТП с участием рейсового автобуса.
Как утверждается, разговор вел сын пострадавшей. Женщина рассказала, что что ей удалось пережить.
«Слышу такое торможение резкое. Все повалились, упали в автобусе. А меня то сразу и юзом… и удар и сразу. Страшно сказать», — заявила пассажирка автобуса.
Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, на улице Кирова. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 при движении по улице Кирова в направлении мкр. Московка, выехал на встречную полосу у остановки общественного транспорта «28-я Рабочая», где врезался в рейсовый автобус. «Лиаз», за рулем которого находился 57-летний водитель, двигался по маршруту № 26. В салоне в этот момент находилось около 40 пассажиров.
Ранее «СуперОмск» сообщал о гибели омички, находившейся в салоне легкового автомобиля. В полиции эту информацию подтвердили, отметив, что в медучреждение госпитализирован только водитель «ВАЗа». Их личности в настоящее время устанавливаются.
На месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Более подробные данные и все обстоятельства случившегося будут установлены сотрудниками полиции в ходе дальнейшей проверки.