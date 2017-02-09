Выжившая пассажирка автобуса о смертельном ДТП в Омске: «Все повалились, упали в автобусе»

Как утверждается, разговор вел сын пострадавшей. Женщина рассказала, что что ей удалось пережить.

«Слышу такое торможение резкое. Все повалились, упали в автобусе. А меня то сразу и юзом… и удар и сразу. Страшно сказать», — заявила пассажирка автобуса.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, на улице Кирова. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 при движении по улице Кирова в направлении мкр. Московка, выехал на встречную полосу у остановки общественного транспорта «28-я Рабочая», где врезался в рейсовый автобус. «Лиаз», за рулем которого находился 57-летний водитель, двигался по маршруту № 26. В салоне в этот момент находилось около 40 пассажиров.