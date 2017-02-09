Иномарка снесла светофор, знак и забор в Красноярске

Сегодня на перекрестке улиц Линейная и Мужества в красноярском мкрн Покровский иномарка после ДТП снесла светофор, дорожный знак и звукоизоляционный экран. Второй участник аварии скрылся.

По данным ГИБДД, на перекрестке столкнулись Honda и Nissan. Именно водитель Honda после аварии вылетел на обочину и произвел перечисленные выше разрушения. Отметим, что ДТП произошло недалеко от автобусной остановки. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Водитель Nissan уехал с места ДТП — второй автомобилист запомнил только часть его номера. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность и местонахождение водителя белого «Ниссана».

По факту повреждения светофора, дорожных знаков и звукоизоляционного забора возбуждено административное производство по статье 12.33.

«В ходе расследования ДТП будет установлен виновник, ему будет выписан штраф», — пояснили в ГИБДД.

Информация о повреждениях передана в службу «005» для проведения восстановительных работ.