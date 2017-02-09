Опасного преступника разыскивают в Приморье

В Приморье разыскивается Хорошавин Дмитрий Александрович, 14.02.1998 года рождения, который подозревается в совершении ряда тяжких преступлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

С 3 марта 2016 года молодой человек находится в федеральном розыске.

Приметы преступника: рост около 175−180 см., блондин, волосы прямые, среднего телосложения, возраст 18 лет.

По характеру малообщителен, скрытен, вспыльчив, склонен к подчинению, обману, совершению преступлений, неуверен в себе, имеет криминальные связи.