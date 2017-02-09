Опасного преступника разыскивают в Приморье
Молодой человек находится в федеральном розыске.
Молодой человек находится в федеральном розыске.
В Приморье разыскивается Хорошавин Дмитрий Александрович,
С 3 марта 2016 года молодой человек находится в федеральном розыске.
Приметы преступника: рост около 175−180 см., блондин, волосы прямые, среднего телосложения, возраст 18 лет.
По характеру малообщителен, скрытен, вспыльчив, склонен к подчинению, обману, совершению преступлений, неуверен в себе, имеет криминальные связи.
Правоохранительные органы просят граждан помочь в задержании опасного преступника. С