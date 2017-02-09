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08:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Увельском районе смертью двух пенсионеров заинтересовались следователи

Тела мужчины и женщины были обнаружены в одном из частных домов.

Проверка по факту смерти двух пенсионеров проводится в Увельском районе, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Днём 7 февраля в одном из частных домов посёлка Увельский были найдены тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По предварительной версии, пенсионеры отравились угарным газом. В доме имеется печное отопление переделанное на газовое.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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