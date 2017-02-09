В Увельском районе смертью двух пенсионеров заинтересовались следователи

Проверка по факту смерти двух пенсионеров проводится в Увельском районе, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Днём 7 февраля в одном из частных домов посёлка Увельский были найдены тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По предварительной версии, пенсионеры отравились угарным газом. В доме имеется печное отопление переделанное на газовое.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.