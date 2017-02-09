Дело о присвоении главбухом детсада более 5 млн рублей завели на Дону
Уголовное дело по факту присвоении главным бухгалтером детского сада более 5 млн рублей возбуждено в Зерноградском районе Ростовской области.
Уголовное дело по факту присвоении главным бухгалтером детского сада более 5 млн рублей возбуждено в Зерноградском районе Ростовской области.
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Полицейские установили, что подозреваемая предоставила в банк поддельные документы и перевела на свой счет деньги, предназначавшиеся для выплат сотрудникам муниципальных учреждений за достижение ими показателей качества и количества оказываемых услуг.
В настоящее время женщина уволена из детсада и находится под подпиской о невыезде.