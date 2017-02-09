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10:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о присвоении главбухом детсада более 5 млн рублей завели на Дону

Уголовное дело по факту присвоении главным бухгалтером детского сада более 5 млн рублей возбуждено в Зерноградском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) возбуждено в отношении 47-летней жительницы района.

Полицейские установили, что подозреваемая предоставила в банк поддельные документы и перевела на свой счет деньги, предназначавшиеся для выплат сотрудникам муниципальных учреждений за достижение ими показателей качества и количества оказываемых услуг.

В настоящее время женщина уволена из детсада и находится под подпиской о невыезде.

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