Дело о присвоении главбухом детсада более 5 млн рублей завели на Дону

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) возбуждено в отношении 47-летней жительницы района.

Полицейские установили, что подозреваемая предоставила в банк поддельные документы и перевела на свой счет деньги, предназначавшиеся для выплат сотрудникам муниципальных учреждений за достижение ими показателей качества и количества оказываемых услуг.

В настоящее время женщина уволена из детсада и находится под подпиской о невыезде.