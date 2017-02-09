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14:51 (мск), источник: ТАСС

Взявший в заложники сына житель Новосибирска осужден на 10 лет колонии

10 июля 2016 года мужчина захватил в заложники двухлетнего ребенка и угрожал убить его осколком стекла.

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил 33-летнего местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за захват в заложники 2-летнего сына. Мужчина несколько часов угрожал убить ребенка осколком стекла, если ему не дадут скрыться.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима», — сообщила сегодня пресс-служба Следственного управления СК России.

Мужчина признан виновным по двум статьям: ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего временное расстройство здоровья, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват в качестве заложника заведомо несовершеннолетнего).

Следствием и судом установлено, что 10 июля 2016 года около восьми часов вечера между сожителями возникла ссора, при которой мужчина порезал женщине плечо. Пытаясь избежать уголовной ответственности, он захватил в заложники сына 2014 года рождения и угрожал убить ребенка осколком стекла.

Спасти ребенка удалось полицейскому-водителю патрульно-постовой службы. Прибывший на вызов старший сержант полиции Евгений Соловьев смог установить психологический контакт с мужчиной и выбить у него из рук осколок стекла.

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