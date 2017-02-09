Конный завод нанес серьезный ущерб экологии Приморья

«По результатам проверки обращения замруководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Приморская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на землях сельхозназначения», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Таким образом, ООО «Новоникольский конный завод» нанес почвам ущерб в размере четырех миллионов 96 тысяч рублей.

«Прокурор обратился в суд с иском к ООО “Новоникольский конный завод” о возмещении экологического ущерба. Уссурийский районный суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил заявленные требования, взыскав с ответчика ущерб, причиненный почвам, в размере более четырех миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда оставила данное решение районного суда без изменения.