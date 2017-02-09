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14:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спасатели вызволили зажатого в «Ниве» жителя Новосибирска

Спасатели на протяжении часа доставали 58-летнего водителя из «Нивы» на Красном проспекте в Новосибирске, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

В 22 часов вечера 8 февраля на пункт спасателей поступил вызов — на улице Красный проспект в результате аварии в салоне Niva Chevrolet зажало 58-летнего водителя. Niva Chevrolet столкнулся с Nissan Wingroad, водитель «Нивы» не смог выбраться из машины самостоятельно.

Спасатели на протяжении часа пытались вызволить водителя из разбитой машины.

Мужчина был передан бригаде «скорой помощи».

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