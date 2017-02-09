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09:25 (мск), источник: Uralpress.ru

Общественная палата Челябинской области возмущена убийством 23-х косуль, найденных в машине брата чиновника

Общественная палата Челябинской области возмущена убийством 23-х косуль, найденных в машине брата местного чиновника — председатель Общественной палаты Олег Дубровин назвал задержание автомобиля с десятками туш актуальной проблемой.

«Это не должно остаться незамеченным! Три недели назад, после многочисленных обращений охотпользователей о массовых случаях браконьерства, Общественная палата собирала за круглым столом охотников, представителей полиции, региональной власти и надзорных органов. Мы обсуждали, как усилить контроль за происходящим в южноуральских лесах, ужесточить наказание для нарушителей. Считаю, если расследование будет проведено объективно, собрана доказательная база, то виновные должны понести заслуженное наказание, и этот прецедент должен стать предупреждением для всех любителей незаконной поживы в лесах», — говорит Олег Дубровин.

Речь идет о том, что на днях в Сосновском районе представителями ДПС был остановлен автомобиль, в котором были обнаружены мешки с тушами 23-х косуль, хотя сезон охоты уже завершился. По предварительной информации, трупы животных нашли в автомобиле, принадлежащем брату начальника управления охраны объектов животного мира министерства экологии Челябинской области. В разговоре с журналистами мужчина сообщил, что якобы никакого криминала в случившемся нет, а туши животных перевозили с одного охотхозяйства в другое.

Руководителю региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталию Вороному поступили обращения от местных жителей с просьбой разобраться с браконьерами. Представители ОНФ планировали обратиться в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту случившегося.

«Пока обращения от ОНФ к нам не поступали. Возможно, проверку будет проводить Сосновский район», — рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В прокуратуре Сосновского района также отметили, что в курсе ситуации, но обращений к ним также не поступало. «Машину с телами косуль задержали сотрудники полиции, именно это ведомство сейчас проводит проверку. Мы держим ситуацию на контроле. Для начала должно быть установлено, на какой именно территории проводилась охота. С ситуацией действительно надо разбираться, ведь такое большое количество убитых животных — редкость», — пояснил прокурор Сосновского района Константин Семченко.

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