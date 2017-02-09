Мужчина убил школьного друга из-за спора о службе в армии

Мужчина задержан за убийство школьного друга из-за спора о службе в армии, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 7 февраля в доме в деревне Бральгино Чкаловского района во время ссоры подозреваемый ударил ножом в грудь своего товарища, 40-летний мужчина скончался на месте, подозреваемый задержан.