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09:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Мужчина убил школьного друга из-за спора о службе в армии

Злоумышленник ударил товарища ножом, отстаивая приоритет того рода войск, в которых проходил службу.

Мужчина задержан за убийство школьного друга из-за спора о службе в армии, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 7 февраля в доме в деревне Бральгино Чкаловского района во время ссоры подозреваемый ударил ножом в грудь своего товарища, 40-летний мужчина скончался на месте, подозреваемый задержан.

На допросе подозреваемый рассказал, что причиной ссоры стал их спор из-за службы в армии. Каждый пытался доказать, что войска, где они служили, лучше и важнее. Оба фигуранта — жители республики Мордовия, друзья с детства. Жили у своего товарища, которому помогали в домашних и строительных работах. Возбуждено уголовное дело.

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