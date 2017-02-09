В красноярском садике работала няня с туберкулезом

В красноярском детском саду № 75 на проспекте Металлургов работала няня с туберкулезом. Родители дошколят заявили в телеэфире, что руководство садика якобы старалось скрыть этот факт.

Со слов родителей, 3 февраля в садике провели дезинфекцию, а когда они поинтересовались, по какому поводу, им ответили, что у одной из нянечек обнаружили туберкулез. Нашли тяжелое заболевание еще в конце 2016 года. В самом садике пояснили, что с тех пор женщина якобы находится в больнице, а проволочка с дезинфекцией связана с тем, что изначально ей поставили неверный диагноз.

В управлении образования Newslab.ru пояснили, что младший воспитатель работает в учреждении с 2013 года, проходила все необходимые медицинские обследования согласно графику. В конце прошлого года сотрудница почувствовала недомогание, ушла на больничный, и в ходе продолжительного обследования медики выявили эпидемиологически неопасную форму туберкулеза. В ведомстве заверили, что сразу же после подтверждения диагноза врачи определили контактную группу лиц и провели все необходимые профилактические мероприятия.

В ближайшее время родители детсадовцев намерены обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, а детей отправят на обследование — пробу Манту.