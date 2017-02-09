Одного из фигурантов дела о производстве суррогата оставили под стражей в Иркутске
Сейчас решается вопрос еще по трем бутлегерам.
Сейчас решается вопрос еще по трем бутлегерам.
Иркутский областной суд в апелляционном порядке рассматривает жалобы и представления четырех организаторов подпольных заводов по производству суррогатного алкоголя сегодня, 9 февраля. Один из них уже получил отказ в удовлетворении ходатайства. Злоумышленника оставили под стражей. Еще по трем фигурантам дела пока ничего не ясно. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой
С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в
Сразу после
Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».
«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35
27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.