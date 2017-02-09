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11:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске повредили памятник Леониду Гайдаю

В Иркутске повредили памятник режиссёру Леониду Гайдаю и героям его фильма — Трусу, Балбесу и Бывалому.

Как сообщает 8 февраля 2017 года медиахолдинг «АС Байкал ТВ», в композиции у Барбоса силой отобрали динамит и палку, а героям Георгия Вицина и Юрия Никулина практически оторвали руки. В администрации Иркутска о состоянии монумента знают и обещают, что скоро его в очередной раз отремонтируют.

«Скульптору уже направили фотографии повреждений, он оценивает ситуацию, будет памятник в дальнейшем ремонтироваться», — сказала главный специалист отдела архитектуры и дизайна администрации города Ольга Дьячкина. Напомним, монумент открыли пять лет назад и с тех пор ремонтировали уже неоднократно, т.к. некоторые люди забираются фигурам на руки, шеи, чтобы, к примеру, сделать фотографии.

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