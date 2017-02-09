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09:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский Вильгельм Телль не попал в лечебно-исправительное учреждение

В Приморском крае пресечена поставка наркотиков на режимную территорию.

Вследствие профессиональных действий сотрудников охраны и оперативных служб задержан гражданин, пытавшийся передать осужденным с помощью арбалета наркотические вещества в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Дейта» сообщили в ГУФСИН России по Приморскому краю.

В дневное время двое граждан предприняли попытку перебросить с помощью арбалета запрещенные вещества на территорию лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-47, г. Артем, п. Заводской). Данный факт был обнаружен сотрудниками охраны и для задержания нарушителей выдвинулась оперативная группа.

В результате преследования был задержан гражданин У. с арбалетом в руке. При его досмотре в рукаве куртки была обнаружена стрела с прикрепленным к наконечнику свертком. Задержанный вместе с вещественными доказательствами был передан сотрудникам полиции. Согласно данным экспертизы, изъятые вещества являются наркотическими (различными производными каннабиса), общей массой 22,344 грамма.

Отметим, что какие бы ухищренные способы ни изобретали нарушители, большинство из них все равно попадаются и несут ответственность по закону. Исправительные учреждения Приморского края оснащены современными техническими комплексами охраны и надзора, которые позволяют обнаружить и нарушения, и нарушителей.

Так, в 2016 году при попытке передачи запрещенных предметов на режимную территорию было задержано 160 граждан.

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