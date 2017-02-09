В Челябинске расследуют хищение миллиона рублей при реставрации библиотеки
ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения около 1 миллиона рублей при проведении
ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения около 1 миллиона рублей при проведении
По данным следствия, злоумышленники с целью хищения денежных средств заключили два контракта на выполнение
«Следственной частью Главного следственного управления ГУМВД России по области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
Как прокомментировал министр культуры области Алексей Бетехтин, министерство инициировало аудиторскую проверку ремонтных работ в библиотеке еще в 2015 году, инспектировался период с 2008 по 2010 годы. «Учреждение регулярно получало суммы, предназначенные для ремонта, по программе охраны памятников культурного наследия. Многие работы были выполнены, но не в полном объеме и не совсем качественно», — сказал он.
Он добавил, что в 2016 году было получено заключение специалистов, где выявились нарушения, в том числе завышение объемов выполненных работ, подмена материала, и министерство обратилось в полицию. Вопросы возникают не только к подрядчику, но и к прежнему руководству учреждения, которое являлось заказчиком работ, отметил министр.