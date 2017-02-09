В Челябинске расследуют хищение миллиона рублей при реставрации библиотеки

По данным следствия, злоумышленники с целью хищения денежных средств заключили два контракта на выполнение ремонтно-реставрационных работ здания библиотеки. Не выполнив работы по условиям контрактов в полном объеме, путем обмана в результате расчета за выполненные работы ими были похищены не менее 1 миллиона рублей, уточняет пресс-служба.

«Следственной частью Главного следственного управления ГУМВД России по области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества из-за хищения денежных средств, выделенных на проведение ремонтно-реставрационных работ здания библиотеки», — говорится в сообщении.

Как прокомментировал министр культуры области Алексей Бетехтин, министерство инициировало аудиторскую проверку ремонтных работ в библиотеке еще в 2015 году, инспектировался период с 2008 по 2010 годы. «Учреждение регулярно получало суммы, предназначенные для ремонта, по программе охраны памятников культурного наследия. Многие работы были выполнены, но не в полном объеме и не совсем качественно», — сказал он.

Он добавил, что в 2016 году было получено заключение специалистов, где выявились нарушения, в том числе завышение объемов выполненных работ, подмена материала, и министерство обратилось в полицию. Вопросы возникают не только к подрядчику, но и к прежнему руководству учреждения, которое являлось заказчиком работ, отметил министр.