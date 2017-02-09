Пьяный омич выпал с балкона на шестом этаже и остался жив. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Инцидент произошёл в Кировском округе Омска. Вчера, 8 февраля, в районе 5.00 прохожие услышали стоны о помощи. Они увидели лежащего на земле около дома по улице Крупской мужчину и вызвали скорую.

Врачи в БСМП-1 обнаружили у поступившего пациента политравму, травматический шок и различные переломы. Кроме этого, мужчина был сильно пьян.

Выяснилось, что он выпал с балкона квартиры на шестом этаже, но после падения остался жив.

Состояние здоровья 28-летнего пациента оценивается как тяжёлое.