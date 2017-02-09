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09:48 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Один человек погиб, двое пострадали в горящем доме в Кировском районе Волгограда

Страшный пожар, при котором один человек погиб, двое пострадали, произошел 8 февраля в Кировском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Сообщение о возгорании частного дома на улице Абрикосовой диспетчеру спасательной службы поступило в 19:52. Прибывшие по адресу пожарные расчеты обнаружили, что в доме горят домашние вещи. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожаре погиб 41-летний мужчина, в числе пострадавших оказались мужчина 1940 года рождения и женщина 1942 года рождения. По словам специалистов, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприбора.

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