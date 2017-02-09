Один человек погиб, двое пострадали в горящем доме в Кировском районе Волгограда
Страшный пожар, при котором один человек погиб, двое пострадали, произошел 8 февраля в Кировском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в
Страшный пожар, при котором один человек погиб, двое пострадали, произошел 8 февраля в Кировском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в
Сообщение о возгорании частного дома на улице Абрикосовой диспетчеру спасательной службы поступило в 19:52. Прибывшие по адресу пожарные расчеты обнаружили, что в доме горят домашние вещи. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут.
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