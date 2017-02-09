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09:46 (мск), источник: Volga News

В Кировском и Промышленном районах Самары жители десятка многоэтажек остались без света

Электроэнергии нет в домах по улицам: Краснодонская, Мирная, Черемшанская, Ставропольская и ряде других улиц.

В четверг, 9 февраля, около 9 часов утра в части Кировского и Промышленного районов Самары в десятках многоквартирных домов произошло отключение электроэнергии, сообщает samru.ru.

Как пояснил порталу компетентный источник, в настоящее время на подстанции № 3 ищут причину нарушения энергоснабжения.

Электроэнергии нет в домах по улицам: Краснодонская, Мирная, Черемшанская, Ставропольская и ряде других улиц.

Ремонтные работы планируется завершить до 11−12 часов дня.

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