В Кировском и Промышленном районах Самары жители десятка многоэтажек остались без света

В четверг, 9 февраля, около 9 часов утра в части Кировского и Промышленного районов Самары в десятках многоквартирных домов произошло отключение электроэнергии, сообщает samru.ru.

Как пояснил порталу компетентный источник, в настоящее время на подстанции № 3 ищут причину нарушения энергоснабжения.

Электроэнергии нет в домах по улицам: Краснодонская, Мирная, Черемшанская, Ставропольская и ряде других улиц.

Ремонтные работы планируется завершить до 11−12 часов дня.