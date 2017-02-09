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09:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале задержаны пятеро наркодилеров из этнической ОПГ

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля, РИА ФедералПресс. На Южном Урале задержаны пятеро участников этнической преступной группировки, занимающиеся незаконным оборотом синтетических наркотиков на территории региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Во время обысков на территории Челябинска, Копейска, Кыштыма, Каслей и Каслинского района у участников организованной преступной группы было изъято более 330 граммов синтетического наркотика.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2, 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном и особо крупном размерах), а также ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до пожизненного лишения свободы. В отношении пяти фигурантов дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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