На Южном Урале задержаны пятеро наркодилеров из этнической ОПГ

Во время обысков на территории Челябинска, Копейска, Кыштыма, Каслей и Каслинского района у участников организованной преступной группы было изъято более 330 граммов синтетического наркотика.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2, 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном и особо крупном размерах), а также ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до пожизненного лишения свободы. В отношении пяти фигурантов дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.