Ночью в Омске задержали копавшегося в снегу мужчину с пистолетом

Сегодня, 9 февраля, в 03:30 патрулировавшие улицу 21-ю Амурскую сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину, который что-то искал в сугробах. Старший сержант полиции Кирилл Шахнов и старший сержант полиции Дмитрий Кривошеев подъехали к гражданину. Завидев служебный автомобиль, мужчина попытался убежать. Однако стражи порядка его догнали и задержали.

Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, во время беседы с сотрудниками вневедомственной охраны задержанный занервничал. Тогда старшие сержанты провели личный досмотр и нашли у мужчины пневматический пистолет. По конструкции оружие было схоже с боевым — с пистолетом Макарова. Откуда взялся пистолет, омич объяснить не мог.

Гражданина доставили в отдел полиции. Задержанный оказался 30-летним жителем Центрального округа, судимым за имущественное преступление.

Пневматический пистолет направили на экспертизу. Криминалисты будут выяснять, насколько он пригоден к стрельбе.

Что искал в снегу омич, Росгвардия не уточняет. Это ещё предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов: по данному факту проводится проверка.