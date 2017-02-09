Ночью в Омске задержали копавшегося в снегу мужчину с пистолетом
Странное поведение омича привлекло дежуривших в ту ночь в Амурском посёлке сотрудников вневедомственной охраны.
Странное поведение омича привлекло дежуривших в ту ночь в Амурском посёлке сотрудников вневедомственной охраны.
Сегодня, 9 февраля, в 03:30 патрулировавшие улицу 21-ю Амурскую сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину, который
Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, во время беседы с сотрудниками вневедомственной охраны задержанный занервничал. Тогда старшие сержанты провели личный досмотр и нашли у мужчины пневматический пистолет. По конструкции оружие было схоже с боевым — с пистолетом Макарова. Откуда взялся пистолет, омич объяснить не мог.
Гражданина доставили в отдел полиции. Задержанный оказался 30-летним жителем Центрального округа, судимым за имущественное преступление.
Пневматический пистолет направили на экспертизу. Криминалисты будут выяснять, насколько он пригоден к стрельбе.
Что искал в снегу омич, Росгвардия не уточняет. Это ещё предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов: по данному факту проводится проверка.