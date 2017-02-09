В Ростовской области в лобовом столкновении машин погибли два человека и трое пострадали

Авария случилась примерно в 21:30 в районе дома 143 по ул. Вербинской. По предварительной информации, водитель автомобиля Rover не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «ВАЗ-2107».

В результате столкновения погибли водитель и пассажир Rover. Водитель и двое пассажиров второго автомобиля госпитализированы. По предварительной версии, причиной ДТП могла стать наледь на дороге.