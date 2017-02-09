Зампредправления Татфондбанка задержали по делу о хищении средств клиентов

Ранее были задержаны директор и два представителя «дочки» Татфондбанка — инвестиционной компании «ТФБ Финанс» — начальник управления активных операций и руководитель отдела клиентского сервиса, которые одновременно занимали должности в Татфондбанке. Первый по решению суда арестован на два месяца, вопрос о мере пресечения в отношении двоих его подчиненных будет решен в ближайшее время.

«По подозрению в хищении денежных средств задержан заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк», — говорится в сообщении МВД.

ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также введена в региональный Интехбанк. После решения ЦБ в банковском секторе Татарстана начался кризис, так как с Татфондбанком связаны банки «Советский», «Тимер Банк», Татагропромбанк и Радиотехбанк.

Представители инициативной группы лиц, пострадавших от деятельности Татфондбанка и Интехбанка, сообщали ранее, что порядка 1,8 тысячи вкладчиков проблемного Татфондбанка были без их ведома переведены кредитной организацией в статус клиентов инвестиционной компании «ТФБ Финанс» и не могут получить свои вклады.

По результатам проверки заявлений граждан МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения денежных средств клиентов. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 миллионов рублей. В органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс». Расследование уголовного дела продолжается.