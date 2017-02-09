Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
"Беларусь уйдет на Запад": почему Лукашенко ссорится с Россией
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
09:34 (мск), источник: РИА Новости

Зампредправления Татфондбанка задержали по делу о хищении средств клиентов

КАЗАНЬ, 9 фев — РИА Новости, Ирина Дурницына. Полицейские задержали по подозрению в хищении денежных средств клиентов заместителя председателя правления Татфондбанка, сообщает МВД по Татарстану.

Источник: РИА Новости

Ранее были задержаны директор и два представителя «дочки» Татфондбанка — инвестиционной компании «ТФБ Финанс» — начальник управления активных операций и руководитель отдела клиентского сервиса, которые одновременно занимали должности в Татфондбанке. Первый по решению суда арестован на два месяца, вопрос о мере пресечения в отношении двоих его подчиненных будет решен в ближайшее время.

«По подозрению в хищении денежных средств задержан заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк», — говорится в сообщении МВД.

ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также введена в региональный Интехбанк. После решения ЦБ в банковском секторе Татарстана начался кризис, так как с Татфондбанком связаны банки «Советский», «Тимер Банк», Татагропромбанк и Радиотехбанк.

Представители инициативной группы лиц, пострадавших от деятельности Татфондбанка и Интехбанка, сообщали ранее, что порядка 1,8 тысячи вкладчиков проблемного Татфондбанка были без их ведома переведены кредитной организацией в статус клиентов инвестиционной компании «ТФБ Финанс» и не могут получить свои вклады.

По результатам проверки заявлений граждан МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения денежных средств клиентов. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 миллионов рублей. В органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс». Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белорусские товары будут отслеживать от границы до места продажи
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Все въезжающие в Китай будут сдавать отпечатки пальцев
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в США Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь