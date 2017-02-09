Пожарные спасли мужчину и его сына из горевшей квартиры в Черемхово

Мужчину и его пятилетнего сына вызволили пожарные в Черемхово из горевшей квартиры на пятом этаже многоквартирного дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, заявление о возгорании поступило на пульт пожарной охраны 8 февраля 2017 года около 18:00. Самостоятельно эвакуировавшиеся из дома жильцы рассказали прибывшим пожарным, что в горевшей квартире могли находиться люди.

Запертая стальная дверь стала препятствием к быстрому проникновению в квартиру, было решено вскрыть её с помощью специнструментов, но на место происшествия прибыла хозяйка жилья и передала ключи огнеборцам.

В одной из комнат квартиры пожарные обнаружили мужчину и его сына, которые не могли самостоятельно покинуть квартиру из-за задымления. Огнеборцы вывели их на улицу и передали врачам скорой медицинской помощи, которые осмотрели их и отпустили из-за отсутствия признаков отравления угарным газом. Возгорание на площади 4 кв.м. пожарные ликвидировали в течение двух минут.