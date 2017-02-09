В Челябинске пожарные тушили птичий рынок

Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, горели вещи, никто из людей не пострадал, рассказали Накануне.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Пожар тушили 17 сотрудников и 5 автомашин. За несколько минут пожар был локализован, в данный момент он полностью потушен», — добавили в МЧС.

Причины пожара сейчас устанавливаются.