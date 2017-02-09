В лобовом столкновении легковушек пострадали дети
Вечером 8 февраля в Горячеключевском районе на федеральной автодороге М-4 «Дон» на перевале произошло ДТП.
Вечером 8 февраля в Горячеключевском районе на федеральной автодороге М-4 «Дон» на перевале произошло ДТП.
Сообщение о страшном столкновении поступило в дежурную часть в 19:15.
По предварительным данным, житель Туапсинского района на автомобиле Lada Priora не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda 6.
В результате столкновения на месте от полученных травм скончались водитель «Лады» и его пассажир. Водитель иномарки и три ребенка — пассажиры «Лады» — с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.
Назначена автотехническая экспертиза. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщили ГТРК «Кубань» в