В лобовом столкновении легковушек пострадали дети

Сообщение о страшном столкновении поступило в дежурную часть в 19:15.

По предварительным данным, житель Туапсинского района на автомобиле Lada Priora не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda 6.

В результате столкновения на месте от полученных травм скончались водитель «Лады» и его пассажир. Водитель иномарки и три ребенка — пассажиры «Лады» — с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.