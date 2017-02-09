На Кубани в 2016 году средний размер взятки составил 215 тыс. рублей
Прокуратура Краснодарского края назвала средний размер взятки, которую давали в регионе в 2016 году.
Прокуратура Краснодарского края назвала средний размер взятки, которую давали в регионе в 2016 году.
За год правохранители выявили 924 коррупционных преступления, 235 из них совершены в крупном и особо крупном размерах или с причинением крупного и особо крупного ущерба. Лица со специальным правовым статусом совершили 45 коррупционных преступлений, сообщает
Максимальную взятку пытался получить глава администрации Супсехского сельского округа администрации Анапы — 14 млн рублей, он обещал поспособствовать заключению договора аренды земельного участка. Средний размер взятки составил 215,3 тыс. рублей.
В крае осудили 400 коррупционеров, реальное лишение свободы получили 94 человека, условное — 91 человек, штрафы — 198 фигурантов.