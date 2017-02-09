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11:11 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани в 2016 году средний размер взятки составил 215 тыс. рублей

Прокуратура Краснодарского края назвала средний размер взятки, которую давали в регионе в 2016 году.

Источник: ЮГА.ру

За год правохранители выявили 924 коррупционных преступления, 235 из них совершены в крупном и особо крупном размерах или с причинением крупного и особо крупного ущерба. Лица со специальным правовым статусом совершили 45 коррупционных преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Максимальную взятку пытался получить глава администрации Супсехского сельского округа администрации Анапы — 14 млн рублей, он обещал поспособствовать заключению договора аренды земельного участка. Средний размер взятки составил 215,3 тыс. рублей.

В крае осудили 400 коррупционеров, реальное лишение свободы получили 94 человека, условное — 91 человек, штрафы — 198 фигурантов.

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