В Нижнем Новгороде сотрудник склада упал со стеллажа

В Нижнем Новгороде на производстве АО «Нижегородоптхозторг» пострадал 51-летний работник. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по региону.

Днем 7 февраля на территории склада АО «Нижегородоптхозторг» сотрудник доставал товар со стеллажа, не удержал груз, потерял равновесие и упал с высоты на пол. В результате мужчина получил множественные переломы костей и черепно-мозговую травму.

Государственная инспекция труда проводит расследование и выясняет обстоятельства случившегося.