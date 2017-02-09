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09:55 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде сотрудник склада упал со стеллажа

Государственная инспекция труда проводит расследование и выясняет обстоятельства случившегося.

В Нижнем Новгороде на производстве АО «Нижегородоптхозторг» пострадал 51-летний работник. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по региону.

Днем 7 февраля на территории склада АО «Нижегородоптхозторг» сотрудник доставал товар со стеллажа, не удержал груз, потерял равновесие и упал с высоты на пол. В результате мужчина получил множественные переломы костей и черепно-мозговую травму.

Государственная инспекция труда проводит расследование и выясняет обстоятельства случившегося.

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