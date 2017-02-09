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10:08 (мск), источник: dostup1.ru

«Я убила человека». Заскучавшая пенсионерка из Кыштыма развлеклась с полицией

Пьяная женщина заинтриговала стражей порядка.

Жительница Кыштыма (Челябинская область) «заработала» штраф неудачным средством от скуки — 60-летняя пенсионерка решила развлечь себя звонком в полицию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пожилая женщина позвонила в дежурную часть полиции и заявила: «Я убила человека». На вопрос стражей порядка о том, как это произошло, пенсионерка попросила их приехать и самим разобраться в случившемся. Прибыв домой к женщине, оперативники не нашли ни трупа, ни следов расправы. После беседы с полицейскими пенсионерка призналась, что выпила утром и заскучала.

«Женщина пояснила, что переживала, что никто к ней не ходит в гости, поэтому решила вызвать полицию. Ее действия повлекли отвлечение сил и средств сотрудников МВД. Теперь ей грозит ответственность по статье 19.13 КоАП — “Заведомо ложный вызов специализированных служб”. С ней работают участковые», — рассказали в ОМВД «Кыштымский».

Известно, что ранее пенсионерка привлекалась к уголовной ответственности за оборот наркотиков. Штраф за ложный вызов составляет 1−1,5 тыс. рублей.

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