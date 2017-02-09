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09:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителя Пермского края приговорили к году колонии за телефонный терроризм

Будучи пьяным, он позвонил в милицию и сообщил о якобы заложенной бомбе в жилом доме.

Пермяка осудили за ложное сообщение об акте терроризма. Безработный житель краевого центра напился и решил развлечься. Мужчина набрал на своём мобильном телефоне номер 020 и сообщил дежурному, что в доме № 12 по ул. Молдавская заложена бомба.

На место выехали сотрудники оперативных служб города, однако бомбу не нашли, они быстро выяснили, что вызов был ложным, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Пермяка признали виновным, суд приговорил его к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан возместить расходы за выезд специализированных служб в размере более 6 тыс. рублей.

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