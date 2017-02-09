В Ростове осудили мужчину, который пытался продать 9 кг героина из Китая

Ростовский областной суд назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя прокуратуры региона Елизавету Комахидзе.

Установлено, что обвиняемый через интернет незаконно сбыл на территории города более 12 гр. Кроме того, он вступил в сговор с гражданином Китая, от которого получил свыше 9 кг героина, чтобы распродать его. Наркотики изъяли из дома мужчины и из одного из почтовых отделений Ростова.