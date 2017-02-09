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12:19 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове осудили мужчину, который пытался продать 9 кг героина из Китая

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор местному жителю, который пытался продать полученные от гражданина Китая 9 кг героина.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Ростовский областной суд назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя прокуратуры региона Елизавету Комахидзе.

Установлено, что обвиняемый через интернет незаконно сбыл на территории города более 12 гр. Кроме того, он вступил в сговор с гражданином Китая, от которого получил свыше 9 кг героина, чтобы распродать его. Наркотики изъяли из дома мужчины и из одного из почтовых отделений Ростова.

Мужчину признали виновным в преступлениях по ч.4 ст. 228.1 (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предвари-тельному сговору в особо крупном размере) УК РФ .

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