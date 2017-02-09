Отец и сын погибли на пожаре в многоэтажке в Дзержинске Нижегородской области

Согласно информации, пожар произошел в трехкомнатной квартире на 7-ом этаже предположительно из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

На месте пожара были обнаружены два тела — 83-летнего пенсионера и его 52-летнего сына. Следователи при осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружили, но, тем не менее, для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.