Отец и сын погибли на пожаре в многоэтажке в Дзержинске Нижегородской области
Как сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области, возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме на ул. Ситнова в Дзержинске произошло 8 февраля ночью.
Как сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области, возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме на ул. Ситнова в Дзержинске произошло 8 февраля ночью.
Согласно информации, пожар произошел в трехкомнатной квартире на 7-ом этаже предположительно
На месте пожара были обнаружены два тела — 83-летнего пенсионера и его 52-летнего сына. Следователи при осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружили, но, тем не менее, для установления причин смерти назначены
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.