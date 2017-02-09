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11:23 (мск), источник: Kazinform

Пропавшего студента столичного вуза ищут в Уральске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мать пропавшего студента ЕНУ им. Л. Гумилева Руслана Аймашева подала заявление в УВД Уральска через 10 дней после пропажи сына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Он учится в Астане, а сам из Уральска. Он пропал в Уральске, к нам заявления не поступало. Мы звонили его маме, она написала заявление в УВД Уральска. Потому, что неизвестно, сел ли он на поезд или не сел. Он пропал на этой территории, получается. 28 января он должен был выехать из Уральска. Мать обратилась только через 10 дней, заявление написала», — рассказали в пресс-службе ДВД Астаны.

По информации друзей, с банковской карточки студента в Астане были сняты деньги.

Руслан Имашев пропал 28 января и с тех пор о нем ничего неизвестно. Мать Руслана обратилась в полицию с заявлением об исчезновении только 8 февраля. Как выяснилось, в университете о пропаже четверокурсника ничего не знают. Друзья и однокурсники решили сами заняться поисками парня.

Его приметы: средний рост, худощавое телосложение, каштановые волосы, на лице веснушки, предпочитает одежду с капюшоном. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Руслана Имашева, просят обращаться по телефонам 8−702−715−36−12 (Даурхан); 8−702−533−65−90 (Азат); либо 102.

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