Массовое ДТП из-за метели произошло в Карагандинской области

Из-за плохой видимости на дороге столкнулись сразу шесть автомобилей, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы ДВД региона Бахытжана Кудиярова.

Крупное ДТП произошло cегодня утром в районе местного агропромышленного комплекса. Несколько автомобилей вылетели в кювет. Как отметили в первые минуты после аварии очевидцы, обошлось без жертв и пострадавших.

По словам руководителя пресс-службы ДВД области, причиной ДТП стала плохая видимость, сильный ветер и метель. Сейчас машины уже убрали с места аварии и открыли трассу.

«Мы призываем водителей быть осторожными. Прежде чем выезжать куда-либо, узнать о погодных условиях, и если объявлено штормовое предупреждение, воздержаться от поездок», — призвал Кудияров.

Напомним, 9 и 10 февраля в четырех регионах Казахстана, в том числе, в Карагандинской области, объявлено штормовое предупреждение.