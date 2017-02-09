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10:09 (мск), источник: Tengrinews

Массовое ДТП из-за метели произошло в Карагандинской области

Недалеко от поселка Дубовка в Карагандинской области случилась массовая авария.

Источник: Tengrinews

Из-за плохой видимости на дороге столкнулись сразу шесть автомобилей, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы ДВД региона Бахытжана Кудиярова.

Крупное ДТП произошло cегодня утром в районе местного агропромышленного комплекса. Несколько автомобилей вылетели в кювет. Как отметили в первые минуты после аварии очевидцы, обошлось без жертв и пострадавших.

По словам руководителя пресс-службы ДВД области, причиной ДТП стала плохая видимость, сильный ветер и метель. Сейчас машины уже убрали с места аварии и открыли трассу.

«Мы призываем водителей быть осторожными. Прежде чем выезжать куда-либо, узнать о погодных условиях, и если объявлено штормовое предупреждение, воздержаться от поездок», — призвал Кудияров.

Напомним, 9 и 10 февраля в четырех регионах Казахстана, в том числе, в Карагандинской области, объявлено штормовое предупреждение.

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