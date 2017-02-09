Массовое ДТП из-за метели произошло в Карагандинской области
Недалеко от поселка Дубовка в Карагандинской области случилась массовая авария.
Недалеко от поселка Дубовка в Карагандинской области случилась массовая авария.
Крупное ДТП произошло cегодня утром в районе местного агропромышленного комплекса. Несколько автомобилей вылетели в кювет. Как отметили в первые минуты после аварии очевидцы, обошлось без жертв и пострадавших.
По словам руководителя
«Мы призываем водителей быть осторожными. Прежде чем выезжать
Напомним, 9 и 10 февраля в четырех регионах Казахстана, в том числе, в Карагандинской области, объявлено штормовое предупреждение.