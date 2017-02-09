Полицейские в Иркутске продолжают разыскивать без вести пропавшего студента
20-летний молодой человек ушел из общежития 20 января.
20-летний молодой человек ушел из общежития 20 января.
Сотрудники ЛО МВД России на станции
Полицейские изъяли видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, что 20 января около 13.00 молодой человек сел в последний вагон электрички «Кая — Черемхово» на станции Академическая. По предварительной информации, он мог выйти на станции Ангарск.
«Его приметы: на вид 20 лет, рост 160−165 см, плотное телосложение, европейский тип лица, короткие
Граждан, что — либо знающих о месте нахождения разыскиваемого, в том числе следовавших 20 января в вагоне № 4 пригородного электропоезда № 6311 «Кая — Черемхово», просят сообщить в ЛО МВД России на станции Иркутск — Пассажирский по адресу: Иркутск, улица Академика Образцова, 20, либо по телефону: