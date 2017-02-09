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11:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские в Иркутске продолжают разыскивать без вести пропавшего студента

20-летний молодой человек ушел из общежития 20 января.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники ЛО МВД России на станции Иркутск-Пассажирский ведут разыскные мероприятия по факту безвестного исчезновения 20-летнего студента Иркутского национального исследовательского технического университета Владимира Иванова. Молодой человек 20 января ушел из общежития на улице Академика Курчатова, 8"А и до настоящего времени не вернулся. Об этом ИА IrkutskMedia сообщил в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские изъяли видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, что 20 января около 13.00 молодой человек сел в последний вагон электрички «Кая — Черемхово» на станции Академическая. По предварительной информации, он мог выйти на станции Ангарск.

«Его приметы: на вид 20 лет, рост 160−165 см, плотное телосложение, европейский тип лица, короткие темно-русые волосы. Был одет в светло-бежевый пуховик, вязаную коричневую шапку, замшевые ботинки болотного цвета», — отметили в ведомстве.

Граждан, что — либо знающих о месте нахождения разыскиваемого, в том числе следовавших 20 января в вагоне № 4 пригородного электропоезда № 6311 «Кая — Черемхово», просят сообщить в ЛО МВД России на станции Иркутск — Пассажирский по адресу: Иркутск, улица Академика Образцова, 20, либо по телефону: 8 (3952) 63−30−49, 8 (3952) 63−44−88, 02 или телефону доверия Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте: 8 (3952) 63−25−25.

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