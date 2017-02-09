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13:24 (мск), источник: Югополис

Краснодарец продал жителю Ростова коробку от телефона за 17 тыс. рублей

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали 27-летнего краснодарца, который продал ростовчанину пустую упаковку от мобильного телефона за 17 тысяч рублей.

Источник: Югополис

27-летний житель Краснодарского края, ранее судимый за кражу, подошел к потерпевшему на ростовском вокзале и предложил ему купить мобильный телефон популярной марки за 17 тысяч рублей. Тот согласился, однако, вернувшись домой, обнаружил, что в упаковке нет обещанного товара.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время краснодарец задержан.

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