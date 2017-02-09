Краснодарец продал жителю Ростова коробку от телефона за 17 тыс. рублей
Оперуполномоченные уголовного розыска задержали 27-летнего краснодарца, который продал ростовчанину пустую упаковку от мобильного телефона за 17 тысяч рублей.
Оперуполномоченные уголовного розыска задержали 27-летнего краснодарца, который продал ростовчанину пустую упаковку от мобильного телефона за 17 тысяч рублей.
27-летний житель Краснодарского края, ранее судимый за кражу, подошел к потерпевшему на ростовском вокзале и предложил ему купить мобильный телефон популярной марки за 17 тысяч рублей. Тот согласился, однако, вернувшись домой, обнаружил, что в упаковке нет обещанного товара.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время краснодарец задержан.