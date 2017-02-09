СМИ: ИГ взяла ответственность за пуск ракет в сторону города Эйлат

По данным газеты, одна из ветвей группировки ИГ заявили о шести пущенных с территории египетского Синая ракетах, из которых только четыре достигли территории Израиля в ночь на четверг.

Пресс-служба армии Израиля сообщала ранее, что израильская ПРО перехватила несколько ракет. Попытка обстрела активировала сирены воздушной тревоги в курортном городе Эйлат и его окрестностях. Данных о жертвах и пострадавших в ночь не поступало.

Самый южный город Израиля, где на берегах Красного моря отдыхают тысячи туристов со всего мира, не раз подвергался обстрелам из сопредельного Египта, где действуют группировки радикальных исламистов. Все обстрелы до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.