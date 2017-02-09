Незаконную перевозку людей через Дон пресекли в Волгоградской области

Выяснилось, что 8 декабря прошлого года ГБУ с использованием паромной переправы, состоящей из двух несамоходных понтонов, буксируемых маломерным судном, перевозило машины и пассажиров от правого берега Дона в районе станицы Новогригорьевской Иловлинского района на левый.

Проведенная техническая экспертиза паромной переправы и маломерного судна показала, что такие услуги не отвечают требованиям безопасности и угрожают жизни потребителей. Так, обнаружены следующие нарушения: перевозка пассажиров производилась в машинах — заезд и нахождение автомобилей с людьми на палубе парома при его движении, а также превышалась допустимая пассажировместимость: вместо 20 человек за раз обслуживались более 30.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.