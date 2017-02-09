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12:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Незаконную перевозку людей через Дон пресекли в Волгоградской области

Волгоградская транспортная прокуратура признала законным постановление Астраханского следственного отдела на транспорте о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров». Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что 8 декабря прошлого года ГБУ с использованием паромной переправы, состоящей из двух несамоходных понтонов, буксируемых маломерным судном, перевозило машины и пассажиров от правого берега Дона в районе станицы Новогригорьевской Иловлинского района на левый.

Проведенная техническая экспертиза паромной переправы и маломерного судна показала, что такие услуги не отвечают требованиям безопасности и угрожают жизни потребителей. Так, обнаружены следующие нарушения: перевозка пассажиров производилась в машинах — заезд и нахождение автомобилей с людьми на палубе парома при его движении, а также превышалась допустимая пассажировместимость: вместо 20 человек за раз обслуживались более 30.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.

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