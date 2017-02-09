В Нижнем Новгороде водителю, убившего перекрывшего проезд мужчину, дали 7 лет

10 мая 2013 года виновник на своей машине ехал по проезжей части ул. Карла Маркса Канавинского района в сторону города Бор. Чтобы объехать дорожную пробку, он свернул во двор дома 39 по ул. Сергея Акимова. По правилам дорожного движения в жилой зоне и на дворовых территориях сквозное движение транспорта запрещено, однако водитель продолжил движение. Вскоре он все же был вынужден остановиться, поскольку местные путь был закрыт автомобильными покрышками.

Водитель попытался расчистить дорогу. В это время к нему подошел пожилой житель дома и потребовал от автомобилиста развернуть автомобиль и уехать. Водитель не согласился, и на этой почве у них произошла ссора, в ходе которой водитель толкнул пенсионера, и тот упал.

В это время к месту события подошли еще трое мужчин, которые потребовали от автомобилиста прекратить ссору. В ответ на это водитель нанес кулаком удар по голове одному из подошедших мужчин. От удара защитник пенсионера упал спиной на асфальт, но поднялся и снова подошел к водителю, тот ударил его еще раз. Этот удар оказался для мужчины последним. Он упал, ударившись затылком о бетонный бордюр. Его доставили в больницу, но он умер через 9 дней.

Ранее приговором Канавинского районного суда от 30 декабря 2014 года водитель автомобиля признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 9 месяцев.

13 августа 2015 года постановлением Нижегородского областного суда приговор Канавинского районного суда был отменен, уголовное дело направлено прокурору.

В Канавинский районный суд уголовное дело поступило 11 марта 2016 года по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Приговором суда автомобилисту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и компенсации морального вреда потерпевшей стороне в размере 1 миллиона рублей.