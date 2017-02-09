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10:36 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге пьяного автолихача-бесправника остановили стрельбой по колесам

В Екатеринбурге нетрезвого автолихача задерживали с погоней и стрельбой по колесам. Выяснилось, что у него никогда не было водительского удостоверения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области, вчера ночью в ОВД Первоуральска поступил сигнал о том, что сотрудниками ГИБДД Екатеринбурга на трассе «Пермь-Екатеринбург» было применено табельное оружие для остановки транспортного средства, водитель которого проигнорировал законные требования полицейских. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального райотдела Олега Грехова.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель областного Главка Валерий Горелых, о данном ЧП были извещены прокурор города Андрей Калинин и руководитель районного отделения Следственного комитета Игорь Карпов. В ходе начавшегося разбирательства сыщики выяснили точные обстоятельства случившегося. При несении службы сотрудники ДПС Екатеринбурга старший инспектор, лейтенант Александр Михин, и инспектор, сержант Семен Кусков ночью на перекрестке улиц Амундсена и Объездная дорога заметили ВАЗ-2109, который проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего на большой скорости промчался в направлении улицы Серафимы Дерябиной. Полицейские начали преследование нарушителя. При помощи громкоговорящего устройства водителя «девятки» неоднократно просили остановиться у края проезжей части. Но вместо этого он лишь ускорил движение до 120−140 км/ч, выехав на трассу «Пермь-Екатеринбург», где создавал реальную угрозу жизни и здоровья другим людям.

«В районе 335 км в соответствии с требованиями закона “О полиции” сержант Кусков произвел два предупредительных выстрела в воздух. Это ровным счетом никак не повлияло на пытавшегося скрыться шофера. Тогда представителям ГИБДД пришлось произвести еще несколько прицельных выстрелов по колесам. Только резко спустившие шины и начавшиеся заносы дали знать лихачу, что испытывать судьбу до бесконечности — себе дороже. В салоне ВАЗ находились трое граждан: водитель 1996 года рождения и пассажиры — женщина 1977 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Все они имели явные признаки алкогольного опьянения. “Шумахером” оказался неработающий житель поселка Уфимский Ачитского района. Несмотря на свой молодой возраст, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и угон. Из мест лишения свободы в последний раз его выпустили в конце 2016 года из ИК-62 Ивделя. В присутствии понятых нарушителя освидетельствовали. Алкотестер показал наличие паров алкоголя, равное 0,477 мг/л. Первоуральским мировым судом по материалам ГИБДД лихачу назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — рассказал полковник Горелых.

По его данным, водительское удостоверение лихач никогда не получал, а автошколу не заканчивал. Сотрудникам полиции задержанный пояснил, что вечером был в гостях у знакомых в Екатеринбурге. Встречу отметили, после чего решил вернуться домой, не задумываясь о возможных последствиях для себя и своих знакомых. Все могло закончиться какой-либо трагедией, в том числе с участием абсолютно посторонних людей, как это было ранее множество раз.

В отношении нетрезвого водителя органы внутренних дел составили сразу четыре административных протокола. Речь идет о статьях 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами), 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), 12.37 (неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности) и 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

Как сообщало Накануне.RU, на днях в Екатеринбурге задерживали двух водителей-лихачей. Для предотвращения возможных аварий с гибелью людей сотрудники ГИБДД вынуждены были применить специальное средство «ЕЖ-1» и табельное оружие.

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