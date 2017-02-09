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11:06 (мск), источник: РИА Новости

Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь

МУРМАНСК, 9 фев — РИА Новости. Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна смог выйти на связь и сообщил, что все члены экипажа живы и здоровы, сообщил РИА Новости отец мурманского моряка Игорь Рябой, сын которого Сергей Гусаров также оказался в плену.

Источник: Reuters

«Дочке был звонок из компании, что капитан выходил на связь — ему дали позвонить. Сказал, что все живы-здоровы, содержание нормальное, просили родственников не волноваться», — сказал Рябой.

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Инцидент произошел 5 февраля примерно в 120 морских милях к западу-юго-западу от острова Бонни, в Гвинейском заливе. Пираты на моторной лодке открыли огонь по судну. Захваченное судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой кампании, шло из Камеруна в Гану. Как сообщили в российском посольстве в Нигерии, прилагаются усилия по установлению местонахождения похищенных моряков.

Министерства иностранных дел России и Украины подтвердили захват своих граждан в водах Нигерии и заявили, что принимают меры по их освобождению.

Ранее стало известно, что в результате нападения пиратов на судно BBC Caribbean (многоцелевое двухпалубное судно 2008 года постройки) в территориальных водах Нигерии было похищено восемь человек — семеро россиян и один гражданин Украины. Судно было атаковано на расстоянии в примерно 120 морских миль к западу-юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе, оно шло без груза из города Дуала (Камерун) в город Тема (Гана).

Комментарии
1
А Б
Надо "Адмирала Кузнецова" направить на выручку захваченного пиратами судна. Надо полагать, он с пиратами справится. Это ведь не с ИГИЛом воевать. А поскольку жизнь каждого человека бесценна, власти РФ должны пойти на расходы 10 млрд рублей на рейд "Кузнецова". А если не пойдут, значит они не ценят жизнь своих граждан.
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