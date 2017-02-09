Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь

«Дочке был звонок из компании, что капитан выходил на связь — ему дали позвонить. Сказал, что все живы-здоровы, содержание нормальное, просили родственников не волноваться», — сказал Рябой.

Инцидент произошел 5 февраля примерно в 120 морских милях к западу-юго-западу от острова Бонни, в Гвинейском заливе. Пираты на моторной лодке открыли огонь по судну. Захваченное судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой кампании, шло из Камеруна в Гану. Как сообщили в российском посольстве в Нигерии, прилагаются усилия по установлению местонахождения похищенных моряков.

Министерства иностранных дел России и Украины подтвердили захват своих граждан в водах Нигерии и заявили, что принимают меры по их освобождению.