Водитель Nissan сбил женщину с ребенком на «зебре» в Ангарске

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали водителя Nissan March, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе на пересечении улиц Ворошилова и Горького в Ангарске. Сразу после ДТП водитель доставил пострадавших в городскую детскую больницу, а сам скрылся. Свое поведение 46-летний мужчина объяснил тем, что впервые оказался в такой ситуации, поэтому растерялся и не подумал о том, что совершает административное правонарушение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Водитель автомашины Nissan March, выполняя поворот направо, не уступил дорогу женщине с маленькой дочерью на руках, переходившей улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Произошло столкновение, в результате которого женщина упала и уронила ребенка. Более высокая скорость движения машины в этой ситуации могла бы стать причиной тяжких последствий. Сразу после произошедшего водитель доставил пострадавших в городскую детскую больницу. Несмотря на заявление женщины о том, что она намерена официально обратиться в органы внутренних дел, предполагаемый виновник происшествия покинул приемный покой и уехал.

«К розыску владельца иномарки немедленно приступили сотрудники специального подразделения ГИБДД. Вскоре он был задержан и помещен в приемник-распределитель», — отметили в ведомстве.