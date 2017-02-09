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11:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель Nissan сбил женщину с ребенком на «зебре» в Ангарске

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали водителя Nissan March, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе на пересечении улиц Ворошилова и Горького в Ангарске. Сразу после ДТП водитель доставил пострадавших в городскую детскую больницу, а сам скрылся. Свое поведение 46-летний мужчина объяснил тем, что впервые оказался в такой ситуации, поэтому растерялся и не подумал о том, что совершает административное правонарушение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Водитель автомашины Nissan March, выполняя поворот направо, не уступил дорогу женщине с маленькой дочерью на руках, переходившей улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Произошло столкновение, в результате которого женщина упала и уронила ребенка. Более высокая скорость движения машины в этой ситуации могла бы стать причиной тяжких последствий. Сразу после произошедшего водитель доставил пострадавших в городскую детскую больницу. Несмотря на заявление женщины о том, что она намерена официально обратиться в органы внутренних дел, предполагаемый виновник происшествия покинул приемный покой и уехал.

«К розыску владельца иномарки немедленно приступили сотрудники специального подразделения ГИБДД. Вскоре он был задержан и помещен в приемник-распределитель», — отметили в ведомстве.

Напомним, что за прошлый год в Ангарске зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых потерпевшие получили травмы, а водители скрылись с места аварии. Все они были задержаны и привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12. 27 КоАП РФ (оставление места ДТП). ГИБДД напоминает: даже если автомобилист принял решение доставить потерпевшего в медицинское учреждение, он обязан оставить ему свои координаты, вернуться на место происшествия и сообщить о нем в полицию.

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