В Башкирии завели уголовное дело на депутата, пойманного пьяным за рулем

Как выяснилось, ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за вождение в нетрезвом состоянии. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

По версии следствия, депутата за рулем автомобиля «Лада Приора» в селе Мраково остановили сотрудники ГИБДД — стражи порядка заподозрили, что водитель пьян.

Прибор «Алкотестер» подтвердил, что мужчина нетрезв. Был составлен протокол о совершении административного правонарушения.

Позже выяснилось, что в 2015 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение и был лишен водительских прав на 1 год и 7 месяцев.