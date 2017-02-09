Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Хлоргексидин вызывает аллергию
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира»
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
На круизном лайнере прогремел взрыв
Известная актриса найдена мертвой
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
11:05 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии завели уголовное дело на депутата, пойманного пьяным за рулем

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего депутата местного совета Кугарчинского района республики, которого поймали пьяным за рулем в декабре прошлого года.

Как выяснилось, ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за вождение в нетрезвом состоянии. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

По версии следствия, депутата за рулем автомобиля «Лада Приора» в селе Мраково остановили сотрудники ГИБДД — стражи порядка заподозрили, что водитель пьян.

Прибор «Алкотестер» подтвердил, что мужчина нетрезв. Был составлен протокол о совершении административного правонарушения.

Позже выяснилось, что в 2015 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение и был лишен водительских прав на 1 год и 7 месяцев.

— Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, — сообщили «Вестям» в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан. Пресс-служба СУ СКР по РБ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киллер-оккультист резал горло бизнесменам на "ритуальных площадках" в лесу
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Белорусские товары будут отслеживать от границы до места продажи
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в США Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира» Супруг Жанны Фриске заменит Бориса Корчевникова, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь