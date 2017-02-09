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12:26 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пенсионерка попала под колеса Peugeot в Тракторозаводском районе Волгограда

Иномарка сбила волгоградку в Тракторозаводском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 08:00 30-летняя женщина на машине Peugeot 206 ехала по Ополченской со стороны Тарифной. Напротив дома № 49 на регулируемом перекрестке она сбила 59-летнюю женщину, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.

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