Пенсионерка попала под колеса Peugeot в Тракторозаводском районе Волгограда

В 08:00 30-летняя женщина на машине Peugeot 206 ехала по Ополченской со стороны Тарифной. Напротив дома № 49 на регулируемом перекрестке она сбила 59-летнюю женщину, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.