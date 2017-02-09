Около рынка «Придача» поймали сбытчика поддельных лекарств в Воронеже

СКР по материалам полицейских возбудил уголовное дело на 33-летнего воронежца за сбыт фальсифицированных лекарств (ч. 1 ст. 238.1 УК). Задержали подозреваемого в декабре 2016 года. Произошло это около рынка «Придача» на улице Димитрова.

«Горожанин реализовывал лекарства, в которых содержится контрафактное вещество, — отметили в Следственном комитете. — В качестве задатка он получил 30 тысяч за партию стоимостью в 110 тысяч рублей».

Нашему земляку светит 5 лет тюрьмы.