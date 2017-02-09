Полиция изъяла арсенал боевого оружия в подмосковном Одинцово
В подмосковном Одинцово полицейские обнаружили изъяли незаконный арсенал боевого оружия и патронов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает
В подмосковном Одинцово полицейские обнаружили изъяли незаконный арсенал боевого оружия и патронов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает
По словам Волк, по подозрению в хранении арсенала были задержаны двое местных жителей. В момент задержания один из подозреваемых передвигался на автомобиле в качестве пассажира. В багажнике транспортного средства оперативники обнаружили оружие и боеприпасы. Остальной арсенал хранился на территории частных домовладений в селе Жаворонки, отметили в МВД.
Полицейские изъяли 2 автомата, 5 ружей, 7 пистолетов, 54 магазина, устройства для бесшумной стрельбы,
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ст. 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Подозреваемые были помещены под подписку о невыезде, добавили в ведомстве.