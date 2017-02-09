На водоемах Кыштыма и каменном карьере Челябинска гибнет рыба от недостатка кислорода
На Каменном карьере в Челябинском городском бору и в Кыштыме начала гибнуть рыба от недостатка кислорода.
На Каменном карьере в Челябинском городском бору и в Кыштыме начала гибнуть рыба от недостатка кислорода.
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В областном госучреждении «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» пояснили, что замор рыбы, как правило, встречается на водоемах в зимний и летний периоды. Органические остатки гниют, и кислород в воде заканчивается.
Согласно результатам проведенных замеров, в Кыштыме сразу в пяти водоемах значения кислорода значительно меньше нормы. На озерах Анабаш, Акуля, Тайги, а также Дехановом и
На Каменный карьер в Челябинском буры выехали волонтеры «Время Че». Они очистили лунку от образовавшейся корки льда. Они также отметили скопление мусора на подъездах к карьеру. «Даже зимой, несмотря на морозную погоду и меньшее по сравнению с летним периодом количество отдыхающих, около въездов в бор и вокруг карьера разбросаны пустые банки и бутылки, пластиковые пакеты и картонные коробки», — подчеркивают общественники. Они пообещали, что продолжат следить за ситуацией с рыбой в Каменном карьере и, при необходимости, пробурят дополнительные лунки, чтобы рыба могла дышать.