На водоемах Кыштыма и каменном карьере Челябинска гибнет рыба от недостатка кислорода

В Верхне-Кыштымском пруду погибли много чебаков, карасей, окуней и даже щук погибли, пишут в соцсетях горожане, которые первыми забили тревогу. Они обратились к экологам и сами вышли с ледобурами на лед водоемов, чтобы сделать лунки.

В областном госучреждении «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» пояснили, что замор рыбы, как правило, встречается на водоемах в зимний и летний периоды. Органические остатки гниют, и кислород в воде заканчивается.