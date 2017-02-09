Омские спасатели, возвращаясь с пожара, обнаружили в кювете автомобиль
Выживших водителя и двух пассажиров доставили в пункт обогрева.
Выживших водителя и двух пассажиров доставили в пункт обогрева.
История произошла накануне около полуночи в Тюкалинском районе. Как рассказали в
Оказалось, в семи метрах от дороги в кювет опрокинусь легковая Toyota. Помимо водителя, в иномарке были два пассажира. К счастью, они серьезно не пострадали, а до прибытия спасателей на помощь им пришел другой водитель, проезжавший мимо и увидевший случившееся, пустив к себе в машину погреться.
— Сотрудники МЧС немедленно доставили граждан в пункт обогрева. Транспортное средство в ночное время вызволить из снежного плена не представлялось возможным. Из соображений безопасности данные работы будут проводиться в светлое время суток. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей, отзывчивости гражданина, проезжавшего мимо, водитель и пассажиры автомобиля не пострадали.
Добавим, в последние ночи в регионе установилась морозная погода, когда столбик термометра в отдельных районах опускается ниже -30 градусов. Особенно это становится ощутимым на продуваемых трассах.