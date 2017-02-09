Суд не увидел вины полицейского, не остановившего жестокую расправу

Напомним, что 2 февраля 2014 г. на Михаила Черных напала компания из 13 человек. Потерпевшего избивали битами и расстреливали из травматического оружия, причинив около 14 огнестрельных ранений, потом бросили на 30-градусном морозе. 10 февраля мужчина умер в больнице.

Следствие выяснило, что нападавшие приняли Черных за другого человека, с которым у них был конфликт. При этом по ходу расправы, преступники узнали об ошибке, но продолжали издевательства.

Полицией по делу были задержаны 28-летний Алексей Коротков, 25-летний Азис Хасанов, 36-летний Сергей Балакин и 21-летний Иван Куприенко. по приговору суда они в общей сложности получили 37,5 лет.

Как рассказывал корреспонденту Волга Ньюс представитель матери Михаила Черных, юрист Николай Воронов, остальные девять участников нападения на Михаила Черных прошли по уголовному делу как свидетели, при этом среди них был и полицейский, находившийся в момент преступления в форме — сотрудник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Руслан Янзин.

Из текста приговора Отрадненского горсуда следует, что при допросе в качестве свидетеля, Янзин пояснил, что в тот день, по окончанию рабочей смены он общался со знакомыми. по его словам, он не видел, чтобы кто-то из присутствующих причинял кому-либо телесные повреждения, также не слышал выстрелов из пистолета, якобы Янзин все время находился в машине.

Как пояснил Николай Воронов, поскольку сотрудник полиции должен был, используя данные ему полномочия, остановить расправу, мать погибшего подала иск о взыскании морального ущерба в 500 тыс руб. и привлекла ответчиками Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте в лице УТ МВД РФ по ПФО, министерство управления финансами Самарской области и управление Федерального казначейства по Самарской области.

Как указывается в решении суда, представитель Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте заявила, что на момент совершения преступления Янзин не находился при исполнении служебных обязанностей.

Суд Самарского района принял во внимание, что показания Янзина, якобы ничего не видевшего и не слышавшего пока его знакомые издевались над Черных, были признаны достоверными судом Отрадного.

«Суд полагает, что из приговора Отрадненского городского суда усматривается, что на момент совершения преступления, повлекшего смерть Черных, Янзин не находился при исполнении своих должностных обязанностей сотрудника полиции, кроме того, не являлся очевидцем совершения преступления, в связи с чем, не мог его предотвратить, — говорится в решении суда Самарского района. — Доказательств обратного истицей, в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ, не предоставлено», — говорится в решении суда Самарского района.

В итоге требования матери погибшего были признаны не подлежащими удовлетворению.

Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс юрист Николай Воронов, он и его доверительница будут обжаловать это решение во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека.

«Мы считаем, что Янзин мог предотвратить избиение Черных, так как из его показаний, данных в суде Отрадного следует, что в момент нападения на Черных он спал в машине и его разбудили знакомые, — пояснил Николай Воронов. — И тогда он увидел, что в районе кафе идут две потасовки. Одна мелкая, а вторая крупная. И он просто наблюдал за этим со стороны и не принял никаких мер. Он даже не вызвал наряд полиции. При этом в суде было сказано, что в тот момент он не находился на службе. Но я перечитывал закон о полиции, там сказано, что сотрудник полиции, не взирая на то, на службе он или нет, обязан пресекать противоправные действия. При этом в документах суда не предоставлены графики работы Янзина, поэтому документально не подтверждено, был он на службе в тот момент или нет».